Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о травме Дарьи Усачевой.

Усачева снялась с Гран-при Японии, получив травму на раскатке перед своим выступлением в короткой программе.

Боброва заявила, что она не согласна в том, что болельщиков нужно держать в неведении относительно характера травмы Дарьи. СМИ написали, что фигуристка сломала бедро, а источник к Федерации заявил, что у Усачевой разрыв связок.

«Когда это происходит перед многомиллионной публикой и когда самые ярчайшие болельщики фигурного катания, и особенно болельщики Даши, хотят знать и понимать, что произошло», – заявила Боброва «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка добавила, что до сих пор не поняла, насколько серьезна травма Дарьи.