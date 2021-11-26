Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо рассказал, пересекался ли он с чемпионом мира 2021 года Александром Большуновым в Руке. В финском городе проходит первый этап Кубка мира.

«Ничего такого не было. Почему? Я сосредоточен на себе, на том, что мне подходит. Он тоже может поступать, как ему вздумается. Меня это совершенно не волнует», – заявил Клэбо Dagbladet.

Сегодня, 26 ноября, в финской Руке проходят спринтерские гонки классическим стилем. Оба спортсмена успешно прошли квалификацию и пробились в четвертьфиналы. Они пройдут в 14:30 по московскому времени.

В состав мужской сборной России на этап в Руке попали: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков и Алексей Червоткин.