В Сочи проходит шестой этап Гран-при России по фигурному катанию. Сегодня, 26 ноября, выступают мужчины с короткими программами. Соревнования принимает ледовый дворец «Айсберг».

Марк Кондратюк вышел на лед под пятым стартовым номером. Воспитанник Светланы Соколовской упал с четверного тулупа в самом начале программы, затем чисто прыгнул сделал тройной аксель, и снова ошибся на четверном сальхове, сильно ударившись об лед.

Судьи оценили выступление 18-летнего фигуриста в 74,16 балла.

Марк Кондратюк – бронзовый призер чемпионата России 2021 года. Фигурист занял третье место на турнире серии ISU Challenger Nebelhorn Trophy в 2021 года, а также стал вторым на Мемориале Дениса Тена.

Завтра, 27 ноября. фигуристы представят произвольные программы. Начало – в 13:30 по московскому времени.