Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опоздала на тренировку перед Гран-при России в Сочи и три раза упала в прокате. Об этом сообщает «Газета.ру».

Во время тренировки был прокат под музыку. В нем Туктамышева с ошибкой сделала тройной аксель, а также вместо каскада из тройных лутца и тулупа исполнила только тройной лутц – двойной тулуп.

Во время проката без музыки фигуристка упала три раза. Дважды она с ошибкой исполнила тройной аксель и один раз не удержалась на ногах во время исполнения каскада тройной лутц – тройной тулуп.

После падения с каскада фигуристка достаточно долго лежала на льду. Она встала после того, как зрители начали ей аплодировать.

Фигуристка выступит с короткой программой сегодня, 26 ноября. Начало – в 19:25 по московскому времени.