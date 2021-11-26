Сегодня в Дубае стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. В нём сойдутся действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен и претендент — россиянин Ян Непомнящий. NVsport рассказывает главные подробности матча за шахматную корону.

Кто такой Магнус Карлсен?

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен на данный момент – лучший шахматист мира и лидер всех трёх мировых рейтингов – классики, блица и рапида. 30 ноября ему исполнится 31 год.

Титул чемпиона мира Карлсен завоевал в 2013 году в 23 года, обыграв индийца Вишванатана Ананда. В 2014 году он впервые защитил свой титул, победив Ананда. В 2016-м состоялась вторая защита – против россиянина Сергея Карякина. В 2018 году Карлсен провёл третью защиту, против американца Фабиано Каруаны. Матч с Непомнящим станет для него четвёртой защитой. Изначально соперники должны были встретиться в 2020 году, но матч был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Кто такой Ян Непомнящий?

Ровесник Карлсена (14 июля Непомнящему также исполнилось 30 лет) на данный момент идёт пятым в мировых рейтингах ФИДЕ в классике и рапиде. В рейтинге блица он занимает 10-е место.

В апреле 2021 года Непомнящий стал победителем турнира претендентом, который стартовал в Екатеринбурге в 2020 году, но был перенесён на 2021-й из-за пандемии коронавируса. В 14 партиях россиянин набрал 8,5 очка, всего на полбалла опередив француза Максима Вашье-Лаграва.

Как соперники играли между собой раньше?

Непомнящий остаётся неудобным соперником для Карлсена. В 13 партиях Непомнящий одержал четыре победы при всего лишь одном поражении, ещё восемь раз матчи завершались вничью. Однако единственное поражение Непомнящего состоялось в последнем матче соперников на данный момент – в 2019 году.

Как будет проходить матч за титул чемпиона мира по шахматам?

Матч будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени: два часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов, наконец, ещё 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход.

Таким образом, для того, чтобы стать чемпионом, необходимо набрать хотя бы 7,5 очка (1 очко за победу, 0,5 за ничью).

Если после 14 партий счёт будет равным (7:7), то состоится тай-брейк: четыре партии в быстрые шахматы (25 минут на партию, с добавлением 10 секунд за ход).

В случае равенства на тай-брейке, будет сыгран блиц – 5 минут на партию с добавлением 3 секунд за ход.

Если и он завершится вничью, то соперникам предстоит армагеддон: 5 минут на партию у белых, 4 – у чёрных, но последних устроит и ничья.

Когда будут проходить матчи?

Соперники проведут игры 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3, 4, 5 декабря, далее, при необходимости, 7,8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк намечен на 15 декабря.

В первой партии белыми сыграет Ян Непомнящий. Стартует она сегодня, 26 ноября, в 15:30 по Москве.

Какой призовой фонд матча?

Призовой фонд составит 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов суммы (1,2 млн), проигравший – 40 процентов (800 тыс). Если судьба матча определится на тай-брейке, то соотношение составит уже 55/45 (1,1 млн против 900 тыс).

Помимо денег, победитель получит новый переходящий кубок. Он изготовлен в России, при его изготовлении использовалось серебро 999-й пробы, трофей декорирован доломитом, 39 жемчужинами и бриллиантом. Вес кубка составляет порядка 5 кг.

Кто фаворит матча?

Букмекеры считают фаворитом противостояния Карлсена. На его победу (без учёта тай-брейков) даются котировки в районе 1,82-1,87. На победу Непомнящего букмекеры дают 3,1-3,4. Коэффициент ничьей после 14 партий оценивается приблизительно в 4,0.

Где можно посмотреть матч?

Видеотрансляцию матча Карлсена и Непомнящего можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте chess.com/tv. После завершения партий видео будут доступны для просмотра.