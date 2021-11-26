Стали известны подробности травмы вратаря «Зенита» Станислава Крицюка. 30-летний голкипер получил повреждение 2 ноября в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).

Как сообщает официальный сайт чемпионов России, Крицюк прошёл обследование в немецкой клинике. Ему провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава. В ближайшее время вратарь присоединится к «Зениту» и будет восстанавливаться под наблюдением клубных врачей. Ориентировочно в строй Крицюк вернётся через 2-3 месяца.

Таким образом, в 2020 году он за «Зенит» больше не сыграет. Сине-бело-голубым осталось провести до Нового года три игры в РПЛ — против ЦСКА (28 ноября), «Ростова» (3 декабря) и «Динамо» (12 декабря) — и одну в Лиге чемпионов против «Челси» (8 декабря).

Крицюк перешёл в «Зенит» из португальского «Жил Висенте» этим летом и на данный момент провёл за клуб семь игр в чемпионате России и четыре — в Лиге чемпионов. В последних матчах ворота команды защищал Михаил Кержаков.