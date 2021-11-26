Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от выступления сборной России в стыковых матчах на ЧМ-2022.

«Сборной России потребуется немного удачи. Верю в вашу команду. Верю, что благодаря мастерству игроков и главного тренера сборная России сможет удачно выступить в стыковых матчах», – заявил Шварц «Чемпионату».

Жеребьевка, которая определит шесть полуфинальных пар стыковых матчей ЧМ-2021, состоится сегодня, 26 ноября. Матчи 1/2 пройдут на полях сеяных команд. Хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка.

Матчи стыкового турнира чемпионата мира пройдут весной 2022 года. Полуфинальные встречи состоятся 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.