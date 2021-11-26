В Сочи стартовал Гран-при России по фигурному катанию. Сегодня, 26 ноября, выступают мужчины с короткими программами.

Евгений Семененко выступал под девятым стартовым номером. Фигурист из группы Алексея Мишина упал с четверного тулупа в начале программы, затем сделал каскад четверной сальхов + тройной тулуп с небольшой ошибкой на приземлении первого прыжка. Евгений ошибся и на приземлении тройного сальхова во второй части программы.

Судьи оценили выступление Семененко в 81 балл.

Произвольные программы фигуристы представят завтра, 27 ноября. Начало – в 13:30 по московскому времени.

Евгений Семененко – победитель командного чемпионата мира 2021 года и чемпион России среди юниоров. Фигурист занял третье место на этапе Гран-при в Канаде в текущем сезоне.