Сегодня, 27 ноября, состоятся первые три матча второго круга чемпионата России по футболу.

Откроет 16-й тур игра в Екатеринбурге: «Урал» принимает «Сочи». Первый круг екатеринбуржцы завершили на последнем месте в турнирной таблице с 12 очками и всего шестью забитыми мячами. Сочинская команда стала по итогам 15 туров третьей с 26 очками. Игра в первом круге завершилась победой «Сочи» 2:0.

Три последних матча «Урал» завершал вничью, в том числе отобрав очки у чемпиона России «Зенита» (0:0). «Сочи» в предыдущей игре уступил «Рубину» 1:2, несмотря на то, что открыл счёт в середине первого тайма.

В 16:30 в Грозном стартует игра «Ахмат» — «Ростов». Обе команды подходят к поединку в хорошем настроении. Грозненский клуб выиграл два последних матча, в том числе на выезде у обладателя Кубка России «Локомотива» (2:1). «Ростов» же не проигрывал уже четыре игры подряд и смог подняться из зоны «стыков». Сейчас дончане с 17 очками идут 11-ми. «Ахмат» с 21 очком занимает девятое место.

Игра первого круга в Ростове-на-Дону завершилась победой гостей 2:1.

Завершит игровой день матч в Подмосковье между «Химками» и «Краснодаром». Встреча стартует в 19:30.

«Химки» завершили первый круг на 15-м месте в таблице с 13 очками. Команда не может победить четыре игры подряд, но в последнем матче отобрала очки у ЦСКА (0:0). «Краснодар» в предыдущем туре одолел «Спартак» 2:1 и финишировал в первом круге на пятом месте с 24 очками. В первом круге кубанцы уступили дома со счётом 0:1. Это одна из двух побед «Химок» в сезоне.