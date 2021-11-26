В Сочи проходит этап Гран-при России по фигурному катанию. Сегодня, 26 ноября, мужчины выступают с короткими программами.

Михаил Коляда чуть не упал с четверного сальхов в начале программы, но смог устоять на ногах, затем упал на четверном тулупе, но собрался и сделал чистый тройной аксель во второй части программы.

Судьи оценили выступление Михаила Коляды в 84,48 балла. Фигурист занял промежуточное третье место.

Фигуристы представят произвольные программы завтра, 27 ноября. Начало – в 13:30 по московскому времени. Впереди выступление еще двух фигуристов.

Михаил Коляда – серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командном соревновании, бронзовый призер ЧМ-2018, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.