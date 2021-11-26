Сегодня, 27 ноября, состоятся шесть матчей группового раунда финала Кубка Дэвиса-2021. В борьбу вступит сборная России, которая сыграет с Эквадором.

Игры группы A проходят в столице Испании Мадриде. В составе сборной России на турнир приехали Даниил Медведев (номер 2 рейтинга ATP), Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Карен Хачанов (29) и Евгений Донской (173). Капитан команды — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сборную Эквадора на турнире представят Эмилио Гомес (149), Роберто Кирос (291), Диего Идальго (581), Карьетано Марч (701) и Гонсало Эксобар (823).

Партии матча Россия — Эквадор должны стартовать в 18:00 по Москве. Время может быть изменено.

Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, Россия не может выступать на Кубке Дэвиса под своим флагом и гимном. Наши теннисисты выступят под названием «Федерация тенниса России».