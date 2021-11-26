В Сочи проходит шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 26 ноября, девушки выступят с короткими программами.

Соревнования принимает ледовый дворец «Айсберг». Начало прокатов запланировано на 19:25 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Все российские фигуристки выступят во второй разминке. Под девятым стартовым номером на лед выйдет воспитанница Этери Тутберидзе Майя Хромых. Десятой начнет выступление Камила Валиева. Под 12-м стартовым номером на лед выйдет Елизавета Туктамышева из группы Алексея Мишина.

В соревнованиях примут участие 12 фигуристок.

Произвольные программы спортсменки представят завтра, 27 ноября. Начало – в 19:10 по московскому времени.