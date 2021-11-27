Сегодня, 27 ноября, пройдут прокаты второго соревновательного дня этапа «Гран-при» по фигурному катанию в России Rostelecom Cup. Первыми свои произвольные программы покажут мужчины. Их выступления стартуют в 13:30 по московскому времени.

После короткой программы лидирует японец Кадзуки Томоно. Он получил за свой прокат 95,81 балла. Вторым идёт ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию. Его результат — 95,37.

Тройку с существенным отставанием от дуэта лидеров замыкает Роман Садовский, который выступает за Канаду. Он набрал 84,59 балла

На четвёртом месте идёт россиянин Михаил Коляда, отстающий от Садовского на 0,11 балла (84,48).

Ещё один представитель России Евгений Семененко набрал 81,00 балла и идёт только седьмым. Третий россиянин Марк Кондратюк с результатом 74,16 занимает предпоследнее 11-е место.

Российский этап «Гран-при» впервые в истории проходит не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Соревнования принял ледовый дворец «Айсберг» в Сочи.