Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева отреагировала на результат выступления Михаила Коляды на этапе Гран-при России в Сочи. Спортсмен допустил несколько ошибок в короткой программе.

Судьи оценили выступление Михаила Коляды в 84,48 балла. Фигурист занял четвертое место по итогам по итогам первого дня.

«Единственное, что я могу сказать после такого проката, что Миша – такой человек, которому нельзя ошибаться и допускать такие прокаты, особенно в олимпийский сезон. Даже если начинать работать с психологией, то это долгий процесс», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Она добавила, что до Олимпиады осталось всего два месяца, и это время вряд ли поможет улучшить состояние.

Произвольные программы мужчин состоятся завтра, 27 ноября. Начало – в 13:30 по московскому времени.