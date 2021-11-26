Российский лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. В финале он преодолел дистанцию за 2:31,90.

Второе место занял лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо (отставание — 1,18). Тройку замкнул еще один норвежец Эрик Вальнес (2,13).

Помимо них, в финале участвовали француз Ришар Жуве (3,01), норвежец Хавард Таугбель (4,72) и финн Йони Маки (8,53).

Действующий обладатель Кубка мира россиянин Александр Большунов выбыл в 1/4 финала, как и Иван Якимушкин. Глеб Ретивых вылетел в полуфинале.

У женщин ни одна из россиянок не вышла в финла. Победу одержала Майя Дальквист из Швеции, второй стала ее соотечественница Йоханна Хагстрём, третья — норвежка Майкен Фалла.

Наталья Непряева и Юлия Ступак вылетели в полуфинале, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина — в четвертьфинале.