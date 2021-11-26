Серебряный призер Олимпийских Игр-2002, российский продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на отказ российских фигуристов Михаила Коляды, Евгения Семененко и Марка Кондратюка общаться с журналистами после короткой программы на Гран-при России.

Слова Авербуха цитирует портал «Матч ТВ».

«Они приехали соревноваться, а не с журналистами общаться. Когда откатаются, будет о чем говорить», – сказал Авербух.

Напомним, все трое российских фигуристов остались за пределами тройки лидеров по итогам первого дня соревнований. Кондратюк и Коляда допустили по две грубых ошибки в прокате и остались без каскада, а Семененко допустил падение и ошибся на акселе.

По итогам короткой программы Коляда пока идет четвертым, Семененко — на седьмом месте, Кондратюк — на 11-м.