Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на первую победу своего ученика Александра Терентьева в спринте на Кубке мира в Руке. Сегодня у Бородавко — день рождения, ему исполнился 61 год.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Бородавко отметил, что ничего не подсказывал спортсмену по тактике.

«Мы всегда радуемся, когда спортсмены выигрывают, тем более в такой день, конечно», — сказал Бородавко, добавив, что спортсмены должны тонко чувствовать ситуацию и действовать по ней.

Тренер подчеркнул, что Терентьев превзошел его ожидания, поскольку планировали, что он заедет в топ-3, а он победил.

Напомним, в финальном забеге классического спринта на этапе КМ в Руке Александр Терентьев обошел норвежцев Йоханнеса Клэбо и Эрика Вальнеса.