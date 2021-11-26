Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после победы российского лыжника Александра Терентьева в финале классического спринта на этапе Кубка мира в финской Руке.

Спортсмен опередил норвежцев на одном из подъемов и сумел удержать лидерство.

«Терентьев просто зверь! Король бега в гору! А Большунову удар надо держать! Хотя, может, он теперь хочет заниматься барьерным бегом…», — написал Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале.

Действующий обладатель Кубка мира россиянин Александр Большунов выбыл в 1/4 финала.

Победа Терентьева принесла российской сборной первую медаль сезона. Ранее 22-летний лыжник становился двукратным победителем Универсиады, однако ни разу не попадал на пьедестал Кубка мира.