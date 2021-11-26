Российский лыжник Александр Терентьев высказался о своей дебютной победе на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке. На старте сезона Терентьев выиграл классический спринт, обойдя таких соперников в финале, как норвежцы Йоханнес Клэбо и Эрик Вальнес.

«Очень счастлив победить здесь, в такой непростой ситуации. Финал был тяжёлый очень», — отметил Терентьев в эфире «Матч ТВ». По словам лыжника, главной его мыслью было — обыграть троих лыжников в финале, чтобы оказаться в призах, но ему удалось превзойти эти ожидания.

Также Терентьев отреагировал на новость о своём попадании на Олимпиаду: «Не знал об этом, но очень приятно». Об отборе Терентьева в олимпийскую команду заявила после гонки президент ФЛГР Елена Вяльбе.