Российские фигуристы, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Соревнования принимает ледовый дворец «Айсберг».

Фигуристы получили за своё выступление 86,81 балла, лишь на твиззлах у партнерши был отмечен третий уровень сложности из-за ошибки.

На втором месте расположились представители Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Они набрали за свой прокат 79,56 балла. Третье место — у пары из Канады Лоренс Фурнье-Бодри, они смогли получить за свой прокат 76,39 балла.

Ещё две российские пары расположились ниже. На шестом месте пока идут Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, их результат — 71.95 балла. На восьмом, заключительном месте расположились Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, набрав за прокат 71,05 балла.