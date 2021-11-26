Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлениях Сергея Устюгова, Глеба Ретивых и Александра Большунова в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке.

«По мужчинам – разочарование в основном только от Серёги Устюгова и Глеба Ретивых. Саша Большунов сделал выше того, что по идее он должен был сегодня показывать. Это объективно», — подчеркнула Вяльбе, добавив, что Большунов не выдавал огромные скорости, но попал в топ-30 и это здорово.

По словам Вяльбе, Большунов — это опытный спортсмен, которых чувствует свой организм.

«Сейчас наша задача успокоить Сашу, чтобы он не так сильно расстраивался. Сейчас он расстроен, но я уверена, что он понимает все это», – добавила Вяльбе.

Гонку в Руке выиграл россиянин Александр Терентьев.