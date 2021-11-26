Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние травмированного игрока после матча с «Мальмё» в групповом этапе Лиги чемпионов. Повреждение в игре получил бразильский полузащитник Вендел.

Известно, что он травмировался после стыка с шведским голкипером Юханом Далином.

«Вендел лечится. Это большой вопрос, сможет ли он принять участие в игре», – цитирует слова Семака «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу клуба.

Тренер добавил, что форвард Сердар Азмун начал тренировки в общей группе и, возможно будет готовиться к встрече.

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут на выезде в Москве. Они встретятся с ЦСКА в воскресенье, 28 ноября. Начало назначено на 20:00 по московскому времени.