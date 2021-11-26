Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен высказался о победе российского лыжника Александра Терентьева в стартовой гонке первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, Финляндия.

Слова Монсена цитирует норвежский портал Dagbladet.

«Нам внезапно противостоял соперник, который оказался невероятно сильным. Он выступил на великолепном уровне. Я этого боялся. Мы все этого боялись», — заявил Монсен после гонки.

Напомним, в финальном забеге спринтерской гонки классическим стилем Александр Терентьев сумел обойти таких норвежских именитых спринтеров, как Йоханнес Клэбо и Эрик Вальнес. Победить в гонке Терентьеву удалось засчет мощного рывка на последнем подъёме. Это первая победа на этапах Кубка мира для 22-летнего россиянина.