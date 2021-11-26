Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не сможет продолжить карьеру в нынешнем клубе. С ним отказались продлевать соглашение по обоюдной договоренности.

Футболист активно ищет новую команду, сообщает «РБ Спорт». Контракт хавбека заканчивается в конце текущего года. Однако Мамаев сам не стал настаивать на продлении договора. Известно, что переговоры с руководством отметились согласием обеих сторон и пришли к будущему разрыву отношений.

Павел Мамаев присоединился к команде в сентябре 2019 года, всего провел 26 матчей и забил четыре мяча. Ранее игрок выступал за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар».

В октябре 2018 года Мамаев после инцидента с дракой привлекался к уголовной ответственности и реальному наказанию.