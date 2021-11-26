Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не будет работать комментатором на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Соревнования сегодня, 26 ноября, стартовали на арене «Айсберг».

«В Сочи я не буду, я плохо себя чувствую», — сказала Тарасова, чьи слова цитирует портал РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что Тарасова вернётся к комментированию соревнований по фигурному катанию на домашнем для России шестом этапе Гран-при.

Сегодня, 26 ноября, ожидается выступление спортивных пар с короткими программами (старт — 18:00 мск), а также прокаты коротких программ у девушек. В короткой программе у мужчин победу одержал японец Кадзуки Томоно (россияне — вне тройки), а в ритм-танце лучше всех себя показали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.