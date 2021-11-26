Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победную гонку Александра Терентьева на этапе Кубка мира в Финляндии. По ее словам, теперь спортсмен сможет стать частью олимпийской команды.

Терентьев финишировал первым в в спринте классическим стилем, обогнав норвежских лыжников.

«Саня сегодня отобрался на Олимпийские игры», – сказала Вяльбе в эфире Матч ТВ.

22-летний Терентьев одержал свою первую победу на Кубке мира. До этого он ни разу не попадал на пьедестал этих соревнований, становился двукратным победителем Универсиады.

Ранее участие в Олимпийских Играх себе гарантировал чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов.