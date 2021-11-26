Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин раскритиковал российских фигуристов за выступление в короткой программе на российском этапе «Гран-при». Михаил Коляда после короткой программы занимает четвёртое место, Евгений Семененко — седьмой, Марк Кондратюк — одиннадцатый.

«Мы не привыкли к тому, что наши фигуристы – это какой-то средний уровень. При таких прокатах, которые показывают наши мужчины в этом сезоне, — вообще никаких шансов, — цитирует «Чемпионат» Ягудина. — И так практически нет шансов на олимпийский пьедестал в одиночном турнире.

Коляда — гениальный исполнитель в плане артистизма, переходов, вращательных элементов, но… Всё-таки будет этот мем – «Включил Коляду». К сожалению».

Произвольную программу фигуристы покажут завтра, 27 ноября.