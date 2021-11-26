Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов высказался о выступлении в паре с Викторией Синициной на домашнем этапе серии Гран-при в Сочи.

Слова Кацалапова цитирует портал «Матч ТВ».

«Это святое место для меня. Я много раз говорил о качестве льда в «Айсберге», я еще ни на одном катке в мире не чувствовал, как лед поддерживает тебя, помогает тебе«, — сказал Кацалапов, добавив, что очень здорово кататься при родных зрителях, ведь они помогали и на Олимпиаде-2014 в Сочи, и сейчас.

«Очень много воспоминаний, связанных с этим городом. Люблю сюда возвращаться и чувствую себя здесь как дома», — подчеркнул Кацалапов.

Напомним, сегодня, 26 ноября, Синицина/Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Сочи.