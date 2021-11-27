Сегодня, 27 ноября, состоится второй соревновательный день российского этапа «Гран-при». Соревнования танцевальных дуэтов стартуют в 15:40. Пары покажут произвольные танцы.

В состязаниях принимают участие восемь пар. После ритм-танца лидерство захватил дуэт из России Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За свой прокат они набрали рекордные в сезоне 86,81 балла и существенно оторвались от преследователей.

Вторыми идут Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, представляющие Италию. Они получили за прокат 79,56 балла. Третье место — у пары из Канады Лоренс Фурнье-Бодри и Николая Соренсена, они смогли получить за свой прокат 76,39 балла.

Ещё две российские пары расположились в нижней части таблицы. На шестом месте пока идут Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, их результат — 71.95 балла. На восьмом, заключительном месте расположились Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, набрав за прокат 71,05 балла. Они и начнут произвольный танец сегодня. Скопцова и Алёшин выступят третьими, Синицина и Кацалапов закроют соревнования.