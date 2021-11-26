Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо отреагировал на победу российского лыжника Александра Терентьева в спринте на этапе Кубка мира в финской Руке.

Слова Клэбо цитирует норвежский портал Nettavisten. Сам Клэбо занял в гонке второе место.

«Я действительно очень доволен, рискнул на последнем спуске. Пришёл русский, который просто был быстрее. Он очень впечатлил, так что нужно вернуться домой и потренироваться», — заявил Клэбо.

Напомним, Александр Терентьев сумел обойти соперников на последнем подъёме и одержал первую победу на этапах Кубка мира в карьере. В тройку призеров первой гонки вошли норвежцы Йоханнес Клэбо и Эрик Вальнес. До стадии полуфинала дошел еще один россиянин — Глеб Ретивых.