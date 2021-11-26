Помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о пути Александра Терентьева к победе на этапе Кубка мира и поделился мнением о составе спринтеров на Олимпийских Играх-2022.

Терентьев выиграл золотую медаль в классическом спринте в финской Руке на первом этапе Кубка мира текущего сезона.

Специалист отметил, что Александр уже не первый год находится в сборной команде. До этого старта он рассматривался, как молодой и перспективный спортсмен. По его словам, Терентьев показал неплохие результаты на контрольной спринтерской гонке в Муонио.

Турышев также отреагировал на включение спортсмена в число олимпийцев и рассказал о еще одном потенциальном участнике Игр-2022.

«Сегодня Елена Вяльбе сказала, что Терентьев отобрался на Олимпийские игры. Затрудняюсь ответить на вопрос, может ли Глеб Ретивых поехать в Пекин спринтером. Мы постараемся подвести Глеба в хорошей форме к стартам, чтобы он поборолся за место на Олимпиаду», — цитирует тренера Чемпионат.

Напомним, Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).