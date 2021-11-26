Футбольный тренер Стефано Пиоли продолжит свою карьеру в итальянском «Милане». Специалист подписал новый контракт сроком на два года.

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает официальный Твиттер клуба.

Пиоли присоединился к команде в октябре 2019 года. Тогда он заключил договор на два сезона.

Он руководил клубом в 106 матчах, одержал 59 побед при 27 ничьих и 20 поражениях.

В текущем сезоне после 13 туров «Милан» занимает второе место в таблице чемпионата Италии. Команда сумела набрать 32 очка.

Тренерская карьера Пиоли началась в 1999 году с дебюта в юношеских коллективах. Известно, что он тренировал исключительно итальянские клубы и сборные.