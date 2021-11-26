Российская скелетонистка Елена Никитина стала победительницей этапа Кубка мира в австрийском Инсбруке. Она выиграла второй этап подряд.

Спортсменка по результатам двух попыток обогнала соперницу из Нидерландов Кимберли Бос на 0,2 секунды. В тройку призеров также попала представительница Италии Валентина Маргальо.

Кроме чемпионки в составе россиян в соревнованиях принимали участие Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина. Они заняли четвертое и пятое места соответственно.

Напомним, на прошлой неделе Никитина одержала победу на первом этапе Кубка мира. Турнир также проходил в Австрии. Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских Игр-2014 в Сочи.

Следующий этап Кубка мира состоится на трассах немецкого Альтенберга 3 декабря.