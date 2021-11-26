Стал известен порядок выхода биатлонисток на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Она состоится завтра, 27 ноября.

Начало гонки назначено на 13:45 по московскому времени. Девушки пробегут дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый промах они будут оштрафованы на минуту.

От России в этой гонке принимают участие шесть биатлонисток. Лариса Куклина получила 6-й стартовый номер, у Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой) — 13-й стартовый номер. Ирина Казакевич попала во вторую стартовую группу с 41-м номером, Светлана Миронова уйдёт в гонку 47-й. Валерия Васнецова получила 64-й номер.

Кристина Резцова попала в заявку на эту гонку и будет выступать под 110-м номером в последней стартовой группе.