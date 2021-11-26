Российские биатлонисты получили стартовые номера на первую гонку в рамках олимпийского сезона на Кубке мира по биатлону. Соревнования стартуют завтра, 27 ноября, в шведском Эстерсунде, у мужчин состоится индивидуальная гонка на 20 километров.

Начало соревнований у мужчин назначено на 17:00 по московскому времени. От России в этой гонке выступят 6 биатлонистов.

Первым из россиян в гонку уйдёт Евгений Гараничев, ему достался 13-й стартовый номер. Под 31-м номером во второй стартовой группе убежит в гонку Эдуард Латыпов.

42-й номер достался лидеру сборной России Александру Логинову, под 47-м номером будет стартовать Карим Халили. В более поздние стартовые группы попали Матвей Елисеев и Даниил Серохвостов — им попались 68-й и 115-й стартовые номера.