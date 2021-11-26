Сборные Италии и Португалии в ходе жеребьевке стыковых матчей чемпионата мира 2022 года оказались в одной четверке. Одна из команд точно останется без мундиаля в Катаре.

Действующие чемпионы Европы итальянцы встретятся в своем полуфинале с Северной Македонией. В параллельной встрече будут представлены победители первенства континента 2016 года из Португалии. Их соперником станет сборная Турции.

Таким образом, команды могут встретиться в финале. Однако только однако из них поедет в Катар на чемпионат мира по футболу в декабре 2022 года.

Напомним, ранее стали известны все пары весенних стыковых матчей. Сборная России в полуфинале примет команду Польши на домашнем поле. В их группу также попали шведы и чехи.