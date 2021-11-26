Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями после объявления соперников национальной команды в стыковых матчах.

Жеребьевка прошла в швейцарском Цюрихе. По ее итогам, Россия встретится с Польшей дома в полуфинале стыковых матчей.

«Жребий не плохой и не хороший. Нормальный жребий. Могло быть и хуже, могло быть чуть лучше. Но это все на бумаге. Это будет через четыре месяца и еще многое может поменяться и у нас, и у наших соперников, так что посмотрим», – рассказал Карпин в эфире телеканала Матч ТВ.

В группу к России также попали сборные Швеции и Чехии. В случае победы над Польшей национальная команда может сыграть с кем-то из них на домашнем стадионе.

Встречи сборных пройдут весной 2022 года. Полуфиналы состоятся 24 марта, финалы – 29 марта.