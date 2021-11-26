Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых откатала короткую программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Соревнования проходят на арене ледового дворца «Айсберг».

Свой прокат программы под песню Бет Харт «I take care of you» Хромых начала с чистого двойного акселя, затем смогла прыгнуть сольный тройной флип. Во второй половине программы Хромых зашла на тройной лутц и упала с него, оставшись в итоге без каскада.

Судьи оценили прокат Хромых на 64,72 баллов, из которых чуть более 28 баллов — за техническую составляющую программы. Пока это третье место.

Далее ожидается выход на лед трех оставшихся фигуристок — Камилы Валиевой, Екатерины Рябовой и Елизаветы Туктамышевой.