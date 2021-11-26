Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева представила короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в России.

Соревнования проходят в Сочи на арене ледового дворца «Айсберг».

В самом начале своей короткой программы Камила Валиева зашла на тройной аксель и чисто исполнила его. Затем фигуристка прыгнула сольный тройной флип, а во второй половине программы сделала каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Судьи оценили прокат Валиевой на 87,42 баллов, из которых 49,97 баллов — за техническую составляющую программы. Это новый мировой рекорд в короткой программе.

Эту программу Валиева откатала в новом наряде, ранее у нее было розовое платье.

Отметим, на льду после Валиевой появятся еще две фигуристки — Екатерина Рябова из Азербайджана и Елизавета Туктамышева — из России.