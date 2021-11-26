Экс-игрок сборной России Александр Самедов отреагировал на итоги жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022. Первым соперником национальной команды стала Польша.

Сборные встретятся на одном из российских стадионов в конце марта 2022 года.

«Команда Польши — хорошая сборная, будет тяжело, но мы играем дома, это плюс. Но жребий тяжелый. Если исходить из первого соперника, то я недоволен жребием, но что случилось, то случилось», — цитирует Самедова ТАСС.

Спортсмен добавил, что эта ситуация лучше, чем встреча с португальцами или итальянцами в финале. Однако сначала нужно выиграть первый матч.

В группу России в стыковых матчах также попали команды Швеции и Чехии.

Ранее об итогах жеребьевки высказался главный тренер сборной России Валерий Карпин.