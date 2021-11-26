Умер заслуженный тренер России, мастер спорта и бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин. Выдающийся спортсмен и специалист скончался в 95 лет.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга. Причины его смерти не уточнили.

«Герман Зонин – участник Великой Отечественной войны, ставший признанным специалистом не только отечественного, но и зарубежного футбола. Зонин возглавил «Зенит» в 1973 году, сделав ранее чемпионом страны ворошиловградскую «Зарю», – сообщается в сообщении пресс-службы.

Известно, что именно под руководством Зонина в 1976 году сине-бело-голубые имели реальный шанс впервые стать призерами чемпионата СССР. Им не хватило всего одного очка.

Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Германа Семеновича.