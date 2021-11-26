Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, где может сыграть национальная команда в домашних стыковых матчах отбора чемпионата мира-2022. По итогам жеребьевки его подопечные попали в группу В с Швецией, Польшей и Чехией.

Первый матч Россия сыграет 24-25 марта. В полуфинале команда встретится с польскими футболистами.

«Хотелось бы сыграть в «Лужниках» при полных трибунах, но сейчас, в ковидные времена, сложно сказать, как будет. Также рассматриваются южные города — Краснодар и Ростов-на-Дону», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что важен комфорт футболистов, зрителей, а также качество полей.

Ранее главный тренер высказался об итогах жеребьевки в Швейцарии, где определились все пары стыковых матчей.