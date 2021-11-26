Мужская сборная России обыграла Италию в матче первого тура европейской квалификации чемпионата мира — 92:78. Счёт по четвертям — 15:14, 22:23, 27:22, 28:19.

Встреча проходила в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 21 очко. Столько же набрал его соотечественник Владимир Ивлев. Из итальянцев отличился Стефано Тонут, на его счету – 20 баллов.

Во втором туре россияне сыграют с командой Исландии. Встреча запланирована на 29 ноября в 20:00 по московскому времени. В третьем туре, в феврале 2022 года, пройдет матч Россия – Нидерланды, далее команды еще по разу встретятся друг с другом.

Чемпионат мира в 2023 году состоится в городах трех стран: Индонезии, Филиппин и Японии.