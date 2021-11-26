Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Камила Валиева не смогла сдержать слез, рассказывая о том, кому посвящена ее короткая программа в олимпийском сезоне.

Слова Валиевой после выступления на Гран-при России цитирует телеграм-канал «Лапидарность».

По словам фигуристки, композитор Кирилл Рихтер, автор музыки «In Memoriam» отметил, что эта композиция посвящена памяти о погибших. Пресс-атташе ФФККР отметила, что фигуристка не будет отвечать вопрос о программе, но Валиева позднее добавила: «Это программа о моей бабушке, которая умерла в 2019 году».

Напомним, сегодня, 26 ноября, на Гран-при России Камила Валиева установила новый мировой рекорд к короткой программе. Она сумела набрать за чистый прокат с тройным акселем более 87 баллов.