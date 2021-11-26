Серия Гран-при мчится к своему завершению, и последний этап в России уже наполовину состоялся. Первый день соревнований на арене «Айсберг» позади, и закрывали его, по традиции, девушки.

Как сложилась короткая программа Rostelecom Cup для российских фигуристок — в материале «НВcпорт».

Первой из россиянок на лёд вышла Майя Хромых и показала результат сильно ниже своего максимума. Программа, в которой Майя была уверена и которую катала ещё с прошлого сезона, вдруг начала претерпевать изменения. Ради усложнения в ней поменяли каскад — вместо того, чтобы прыгать флип-тулуп, Майя зашла на лутц-тулуп — и не смогла его исполнить.

На самом деле, усложнение мизерное — разница в баллах минимальная, но это как будто выбило у Майи почву из под ног — и неделю назад в Варшаве она не смогла прыгнуть 3-3, сделав 3-2, и сейчас совершила ошибку, упав с первого прыжка. Но в произвольной ещё можно отыграться и попасть в тройку — все-таки, в заявке стоят два четверных тулупа, а это не такие уж дешёвые прыжки.

Сразу после Майи на лёд вышла Камила Валиева — и в воздухе буквально пахло новым мировым рекордом. Прокат от проката постановка «In Memoriam» становится все чище, тройной аксель становится все стабильнее, а всю хореографию фигуристке выкатывать очень удобно. Из этого вышел и рекорд: пало достижение Алены Косторной в нереальные 85,45 балла, теперь планка в 87,42 — и ведь Камила может его даже улучшить на следующих стартах.

Позднее, на пресс-конференции Камила не смогла сдержать слез. Её вновь спросили о том, чему посвящена ее короткая программа, и здесь фигуристка приоткрыла секрет. «Кирилл Рихтер говорил, что это музыка о памяти. Эту программу, я, наверное… Это программа о моей бабушке, которая умерла в 2019 год», — цитирует слова Валиевой «Матч ТВ». Это уже куда глубже, чем либретто о бабочке и погоне за мечтой, данное ранее самой спортсменкой и Даниилом Глейхенгаузом.

Закрывала короткую программу чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Весь прыжковый контент она прошла чисто, лишь немного её покачнуло на флипе во второй половине. Сама программа и этот образ притягательной и недосягаемой идеальной женщины очень идут Лизе и раскрывают её во всей красе — от первого до последнего движения. Уже который раз в этом сезоне Туктамышева набирает за 80 баллов, и не будь той помарки на флипе, то явно бы улучшила свой рекорд.

На третьем же месте в таблице пока располагается Маша Колокольчикова — она же Мэрайя Белл из США. После предыдущего этапа Белл подсобралась, выступила без падений (правда, с каскадом 3-2) и накатала на свой лучший результат сезона. В произвольной сохранить третью позицию будет сложно, но она явно постарается. Прокаты состоятся уже завтра, 27 ноября, начало — в 19:10 по Москве.