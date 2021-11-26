Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева стала обладательницей всех мировых рекордов в женском одиночном катании.

На этапе Гран-при в Сочи Валиевой удалось побить последний, третий мировой рекорд — в оценке за короткую программу. Она превзошла результат Алены Косторной почти на два балла и набрала 87,42 за свой прокат.

На предыдущем этапе Гран-при в Канаде Валиева улучшила свои же мировые рекорды в произвольной программе, а также по сумме двух программ. Рекорд по произвольной программе до этого сезона принадлежал Александре Трусовой, рекорд по сумме баллов — Алене Косторной.

Сейчас мировой рекорд у девушек в произвольной программе составляет 180,89 балла, а мировой рекорд в сумме за две программы — 265,08 балла. Не исключено, что завтра, 27 ноября, Валиева улучшит их оба.