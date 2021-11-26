Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем сопернике российской футбольной сборной в стыковых матчах чемпионата мира-2022. По его словам, у команды есть шансы пробиться дальше.

По итогам жеребьевки, российские спортсмены проведут матч с представителями Польши 24 марта на домашнем поле.

«Сборная Польши — это не один Левандовски. Считаю, что мы можем играть на равных как с поляками, так и со шведами с чехами. Это команды нашего уровня. Надо хорошо готовиться, выбрать нужных игроков и играть. Ничего сверхординарного», – цитирует Орлова Чемпионат.

Он добавил, что для победы над Польшей главному тренеру российской сборной Валерию Карпину необходимо собрать лучших игроков.

Напомним, в группу с Россией в стыковых матчах также попали команды Швеции и Чехии.