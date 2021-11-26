Представитель пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) сообщил о дате назначения определенного стадиона для встречи между Россией и Польшей в отборе ЧМ-2022.

По итогам жеребьевки, первого соперника команда Валерия Карпина примет на домашнем поле. Игра в полуфинале стыков пройдет с командой Польши 24 марта 2022 года.

Известно, что точное место проведения матча назовут до 9 декабря. Ранее главный тренер российской сборной допустил, что игра может пройти как в московских «Лужниках», так и в одном из южных городов.

Напомним, в группу по стыковым матчам к России также попали Швеция и Чехия. В случае прохода в финал национальная команда проведет второй матч снова на своем поле. По регламенту турнира, стадионы могут быть разными.