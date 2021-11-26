В сети появилось полное видео проката российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Этот прокат принёс Валиевой новый мировой рекорд в короткой программе — 87,42 балла. По ходу проката Валиева исполнила сольный тройной аксель, сольный тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Все непрыжковые элементы были оценены на четвёртый уровень.

Видео проката можно увидеть здесь:

Предыдущий мировой рекорд в короткой программе принадлежал Алене Косторной — 85,45 балла. Она установила его в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине в декабре 2019 года с практически аналогичным контентом — тройной аксель, тройной лутц, каскад флип-тулуп.