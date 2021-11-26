Вратарь сборной России Матвей Сафонов заявил, что считает будущих соперников, сборную Польши, своим особенным соперником. Команда сыграет с этим коллективом в полуфинале стыковых матчей в марте 2022 года.

По итогам жеребьевки, Россия встретится с Польшей на домашнем поле. Далее победители пары сыграют с лучшими в дуэте Швеция – Чехия.

«Польша – особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников», – приводит слова Сафронова официальный сайт РФС.

Вратарь также отметил, что оба матча пройдут на домашних полях. По его мнению, это очень важно из-за болельщиков и отсутствия дополнительных переездов.

Ранее соперников по полуфиналу стыков оценил Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу.